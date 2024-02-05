На «Грэмми» выбрали лучшую песню 2023 года

В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения премии «Грэмми». Названа лучшая песня 2023 года.

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Премия «Грэмми» в этот раз досталась исполнительнице Билли Айлиш – ее песня What Was I Made For? была признана лучшей в 2023 году. Помимо нее в 2023 году на звание лучшей претендовали композиции Dance the Night Дуа Липы, Butterfly Джона Батиста, Flowers Майли Сайрус, A&W Ланы Дель Рей, Vampire Оливии Родриго», Kill Bill SZA и Anti-Hero Тейлор Свифт.

Певица Майли Сайрус была награждена премией «Грэмми» за лучшее сольное исполнение своей композиции Flowers.

Тейлор Свифт получила статуэтку за пластинку Midnights. Для певицы это 13-я премия за все карьеру. Награду ей вручила исполнительница Селин Дион, которая сама получила «Грэмми» 27 лет назад.

Напомним, национальная академия звукозаписи США ежегодно вручает премию «Грэмми» музыкантам, продюсерам, звукорежиссерам с 1959 года.