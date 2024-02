На «Грэмми» выбрали лучшую песню 2023 года

Премия «Грэмми» в этот раз досталась исполнительнице Билли Айлиш – ее песня What Was I Made For? была признана лучшей в 2023 году. Помимо нее в 2023 году на звание лучшей претендовали композиции Dance the Night Дуа Липы, Butterfly Джона Батиста, Flowers Майли Сайрус, A&W Ланы Дель Рей, Vampire Оливии Родриго», Kill Bill SZA и Anti-Hero Тейлор Свифт.