Блант рассказала про подарок Мерфи после которого он попал в больницу

По словам Эмили, она подарила Киллиану подушку. Актриса признается, она переживала за Мерфи. В какой-то момент он настолько погрузился в свою роль, что перестал спать.

© Runews24

В итоге Блант решила преподнести Мерфи подушку со словами, что он должен выспаться в преддверии нового съемочного дня. Однако все пошло не по плану.

На следующий день актер появился на съемочной площадке с раной на голове, ему оказывали первую помощь. Оказалось, что Киллиан настолько был рад возможности поспать, что потерял ориентацию в пространстве.

«Он рассказал мне, что проснулся посреди ночи и был так взволнован возможностью снова заснуть и расслабиться, что хотел как бы бросить голову на подушку, но вместо мягкой ткани приземлился на прикроватный столик», - рассказала Эмили изданию The Sun.