Телеведущий Александр Гордон впервые косвенно прокомментировал конфликт с актером Никитой Кологривым на программе «Закрытый показ». Об этом сообщает «Фонтанка».

Когда представители издания позвонили Гордону, он принял их за кого-то из своих знакомых.

«Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты», — сказал Гордон, отметив, что пресса решила, что его не стало после конфликта с Кологривым.

Поняв, что ему звонит журналист, Гордон повесил трубку.

Никита Кологривый, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», покинул студию программы «Закрытый показ» после конфликта с Гордоном.

Эфир с Кологривым был опубликован на сайте Первого канала 3 февраля, выпуск посвящен художественному фильму «Подельники» Евгения Григорьева. Кологривый решил высказаться о фильме, и в ходе дискуссии между гостем и ведущим завязалась перепалка. В результате Кологривый покинул студию.