Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмен Курбан Омаров сделал предложение своей девушке Валерии. Кадрами с предложением он поделился в своем личном блоге.

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Во время предложения Омаров признался, что возлюбленной удалось узнать его настоящего.

— Стоя перед тобой на одном колене я спрашиваю: готова ли ты разделить со мной эту жизнь в горе и радости? — спросил он Валерию.

Ксения Бородина два года назад развелась с Курбаном Омаровым. От брака с бизнесменом она растит дочку Теону, а также воспитывает старшую наследницу Марусю, которая родилась от первого супруга. По словам звезды, сам Омаров очень редко видится с детьми.

Кроме того, Бородина не скрывает презрительного отношения к новой возлюбленной экс-мужа Валерии. Она резко высказалась о девушке в своих социальных сетях. Телеведущая заявила о распущенности новой девушки предпринимателя.