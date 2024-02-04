Умер звезда сериала «Содержанки» Агапов

Алексей Агапов , актер Государственного русского драматического театра в Удмуртии , запомнившийся телезрителям России по роли в сериале «Содержанки», ушел из жизни на следующий день после своего 50-летнего юбилея.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей!».

Агапов сыграл Хоботова в спектакле «Покровские ворота», Акопа в «Хануме», Ганнибала в «Странной миссис Сэвидж» и Полония в «Гамлете», Толстого в «Отрочестве» и Франсуа в «Ужине с дураком». Зрители помнят его в сериалах «Содержанки», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» и многих других.