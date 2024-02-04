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Умер звезда сериала «Содержанки» Агапов

Алексей Агапов, актер Государственного русского драматического театра в Удмуртии, запомнившийся телезрителям России по роли в сериале «Содержанки», ушел из жизни на следующий день после своего 50-летнего юбилея.

Умер звезда сериала «Содержанки» Агапов
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Информацию о смерти заслуженного актера Удмуртской республики сообщили в пресс-службе театра, где он служил, пишет СтарХит.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей!».

Причина смерти на данный момент не названа.

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Агапов сыграл Хоботова в спектакле «Покровские ворота», Акопа в «Хануме», Ганнибала в «Странной миссис Сэвидж» и Полония в «Гамлете», Толстого в «Отрочестве» и Франсуа в «Ужине с дураком». Зрители помнят его в сериалах «Содержанки», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» и многих других.

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