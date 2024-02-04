Ваенга потеряла близкого человека
Елена Ваенга в личном блоге сообщила, что ушла из жизни ее любимая бабушка. Ранее певица не раз признавалась, что она является для нее примером жизнелюбия и оптимизма.
«Я рассказываю и показывала, наверное, почти всю свою жизнь людям. Что-то, может, лишнее. Что-то, может, ненужное. Очень многие знали мою бабушку лично. Передавали приветы, цветы, подарки. Дарили внимание моей бабушке. В общем, я думаю, что я должна это сказать и тут. Сегодня моя бабушка умерла...» — написала Ваенга.
Елена посвятила родственнице несколько песен. Самая известная так и называется – «Бабушка». «Моя бабушка читает мысли, моя бабушка знает все наперед, моя бабушка все понимает в жизни. Но моя бабушка не поет», — так звучит куплет. Об этом пишет портал thevoicemag.
Ваенга обратилась к подписчикам:
«Я желаю нам всем прожить такую долгую жизнь. И такую хорошую и счастливую... Главное — пусть Господь простит ей все грехи ведомые и не ведомые...» — попросила Елена.
Год начался для певицы с болезней и потерь. Певица болела с самого начала января и едва пришла в себя.
«Такого гриппа я не помню в своей жизни ни разу! Я слегла второго числа, наверное, встала 11 числа — и это я только встала!» — рассказала Елена поклонникам о своем самочувствии в соцсетях.