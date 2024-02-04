Ваенга потеряла близкого человека

«Я рассказываю и показывала, наверное, почти всю свою жизнь людям. Что-то, может, лишнее. Что-то, может, ненужное. Очень многие знали мою бабушку лично. Передавали приветы, цветы, подарки. Дарили внимание моей бабушке. В общем, я думаю, что я должна это сказать и тут. Сегодня моя бабушка умерла...» — написала Ваенга.