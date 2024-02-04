Безрукова рассказала о навязчивом поклоннике
Многие публичные люди становятся объектами навязчивого поклонения. А популярные и красивые актрисы в этом отношении особенно уязвимы. Хорошо, если поклонник осыпает цветами. Но нередки случаи, когда состоятельные мужчины хотят добиться расположения звезды за деньги, порой немалые.
Ирина Безрукова рассказала, как ей довелось столкнуться с такой ситуацией.
«Мне предлагали квартиру за ночь. Я тогда сказала, что есть вещи, которые не продаются», - объяснила актриса.
Но навязчивый поклонник не хотел слышать отказ и вес повышал и повышал ставки, пишут 7days.ru.
«Я только смеялась в ответ. Все в моей жизни заработано моим трудом. Я не приняла это предложение», - резюмировала Ирина.
Актриса Ирина Безрукова заявила, что давно не встречала по-настоящему сильных мужчин. Ирина дважды была замужем. Первым супругом знаменитости был Игорь Ливанов. В их браке родился сын Андрей, которого не стало в 2015 году. В 2000-м актриса вышла замуж за актера Сергея Безрукова. В 2015-м они расстались.