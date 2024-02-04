Безрукова рассказала о навязчивом поклоннике

Многие публичные люди становятся объектами навязчивого поклонения. А популярные и красивые актрисы в этом отношении особенно уязвимы. Хорошо, если поклонник осыпает цветами. Но нередки случаи, когда состоятельные мужчины хотят добиться расположения звезды за деньги, порой немалые.

© ВКонтакте

Ирина Безрукова рассказала, как ей довелось столкнуться с такой ситуацией.

«Мне предлагали квартиру за ночь. Я тогда сказала, что есть вещи, которые не продаются», - объяснила актриса.

Но навязчивый поклонник не хотел слышать отказ и вес повышал и повышал ставки, пишут 7days.ru.

«Я только смеялась в ответ. Все в моей жизни заработано моим трудом. Я не приняла это предложение», - резюмировала Ирина.