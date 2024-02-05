Среди поклонников на концерте SHAMANа была замечена директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Телеграм-канал «НеМалахов» сообщает, что она подпевала и под каждую песню, была очень воодушевлена и танцевала. Мизулина встретилась с музыкантом за кулисами и примерила его куртку.