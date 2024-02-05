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«Они поженятся?» Екатерину Мизулину заподозрили в романе с SHAMANом

Такие слухи появились после концерта певца.

Исполнитель хита «Я русский» выступил в Екатеринбурге 4 февраля.

Среди поклонников на концерте SHAMANа была замечена директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Телеграм-канал «НеМалахов» сообщает, что она подпевала и под каждую песню, была очень воодушевлена и танцевала. Мизулина встретилась с музыкантом за кулисами и примерила его куртку.

После этого в Сети поползли слухи о возможном романе активистки и популярного певца.

«Они поженятся или нет?»,

«Шаман и Мизулина — лучшее сочетание», — пишут комментаторы.

Ранее СМИ известили о том, что Екатерина Мизулина проведет в Екатеринбурге встречу со школьниками и студентами.

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Екатерина Мизулина
Екатеринбург
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