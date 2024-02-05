«Они поженятся?» Екатерину Мизулину заподозрили в романе с SHAMANом
Такие слухи появились после концерта певца.
Исполнитель хита «Я русский» выступил в Екатеринбурге 4 февраля.
Среди поклонников на концерте SHAMANа была замечена директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Телеграм-канал «НеМалахов» сообщает, что она подпевала и под каждую песню, была очень воодушевлена и танцевала. Мизулина встретилась с музыкантом за кулисами и примерила его куртку.
После этого в Сети поползли слухи о возможном романе активистки и популярного певца.
«Они поженятся или нет?»,
«Шаман и Мизулина — лучшее сочетание», — пишут комментаторы.
Ранее СМИ известили о том, что Екатерина Мизулина проведет в Екатеринбурге встречу со школьниками и студентами.