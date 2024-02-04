Озвучена стоимость памятника Лановому

«Она не хочет проводить большие памятные мероприятия по поводу Василия Семеновича. Он скромный был человек, и она так посчитала. На его юбилей, 90-летие, 16 января тоже больших мероприятий не было. Был только замечательный спектакль в театре Вахтангова и все. А так, чтобы какие-то застолья были и прочее, этого там ничего не было», — рассказал в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ бывший начальник охраны театра, где служил Лановой.