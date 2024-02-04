Озвучена стоимость памятника Лановому
Со дня смерти Василия Семеновича Ланового прошло три года. Актер скончался в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом.
На Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника известному артисту. Но никаких торжеств не проводилось – вдова Ланового Ирина Купченко приняла решение никого не звать на открытие обелиска. Об этом пишет портал vokrug.tv.
«Она не хочет проводить большие памятные мероприятия по поводу Василия Семеновича. Он скромный был человек, и она так посчитала. На его юбилей, 90-летие, 16 января тоже больших мероприятий не было. Был только замечательный спектакль в театре Вахтангова и все. А так, чтобы какие-то застолья были и прочее, этого там ничего не было», — рассказал в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ бывший начальник охраны театра, где служил Лановой.
Купченко поставила памятник на собственные средства. Как подсчитали журналисты, он обошелся приблизительно в три миллиона рублей. В вертикально стоящей плите из темного камня прорезан силуэт креста. На тыльной стороне обозначены знаковые работы актера в театре и кино: «Офицеры», «Алые паруса», «Война и мир».
Рядом же вдова установила вторую плиту. Когда придет время, там будет выбито ее имя – Купченко завещала похоронить ее рядом с супругом, с которым прожила почти 50 лет.
На днях в 90-летнюю годовщину со дня рождения Ланового на основной сцене театра Вахтангова прошел вечер «Певцу любви, дубрав и мира». В нем участвовали друзья, коллеги и близкие актера.