«Хорошо, что не по голове»: Лоза чудом спасся
Юрий Лоза едва не погиб в свой день рождения. 1 февраля автору «Плота» исполнилось 70 лет. По словам музыканта, если бы он вышел из дома парой минут раньше, то ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши, убила бы его. А так от падения огромной сосульки пострадал только автомобиль.
«Хорошо, что не по голове. Это мне подарочек от наших служб. Я ехал на свой концерт с разбитым лобовым стеклом», — пожаловался Юрий Эдуардович.
Как пишет издание thevoicemag, друг певца, актер сериала «Жуки» Анатолий Журавлев, сказал, что Лоза родился в рубашке. А восстановление машины – это дело наживное.
Напомним, что Лоза ранее рассказывал, что живет скромно, получает минимальную пенсию в Москве – 16 тысяч рублей, а также около 20 тысяч авторских отчислений.
«Зачем мне деньги? Купить жене бриллианты? А куда она в них пойдет? Зато у меня спокойная жизнь – все бандиты знают, что у Лозы денег нет. У меня одна квартира в Москве, маленький одноэтажный дом в Подмосковье, одна жена и один сын», — пояснил Лоза.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза назвал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» очередной бессмысленной экранизацией романа Михаила Булгакова.