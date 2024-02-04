«Хорошо, что не по голове»: Лоза чудом спасся

«Зачем мне деньги? Купить жене бриллианты? А куда она в них пойдет? Зато у меня спокойная жизнь – все бандиты знают, что у Лозы денег нет. У меня одна квартира в Москве, маленький одноэтажный дом в Подмосковье, одна жена и один сын», — пояснил Лоза.