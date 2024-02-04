Гордону стало плохо в студии Первого канала

Александр Гордон почувствовал себя нехорошо во время работы в студии Первого канала. Коллегам пришлось вызвать телеведущему скорую помощь.

Как пишет gazeta.ru, прибывшая бригада медиков выявила у Александра проблему с сердцем, а именно – аритмию. После предпринятых врачами экстренных мер Гордон принял решение вернуться к работе.

Напомним, что накануне на шоу «Закрытый показ» возник конфликт между ведущим Александром Гордоном и гостем программы, актером из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым.