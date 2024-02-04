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Гордону стало плохо прямо в студии Первого канала

Александр Гордон почувствовал себя нехорошо во время работы в студии Первого канала. Коллегам пришлось вызвать телеведущему скорую помощь.

Гордону стало плохо в студии Первого канала
© РИА Новости

Как пишет gazeta.ru, прибывшая бригада медиков выявила у Александра проблему с сердцем, а именно – аритмию. После предпринятых врачами экстренных мер Гордон принял решение вернуться к работе.

Напомним, что накануне на шоу «Закрытый показ» возник конфликт между ведущим Александром Гордоном и гостем программы, актером из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым.

Актер из сериала "Слово пацана" устроил скандал на шоу Гордона

Гордон попросил звезду высказать свое мнение о художественном фильме «Подельники», но диалога не получилось. Обидевшийся на критику Никита покинул студию.

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