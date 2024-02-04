Деми Мур опубликовала новое фото с больным деменцией Брюсом Уиллисом

В последнее время новости о здоровье Брюса Уиллиса совсем не радуют: состояние голивудского ветерана, страдающего деменцией, заметно ухудшается. Так, несколько месяцев назад «крепкий орешек» перестал узнавать свою экс-супругу Деми Мур, с которой прожил 13 лет в браке и дружил даже после развода. Но актриса стойко принимает эти перемены и даже поддерживает других «товарищей по несчастью»: недавно она поделилась лайфхаком, который помогает ей наслаждаться каждым моментом с неизлечимо больным отцом своих дочерей.

Сейчас все члены семьи стараются быть рядом с актером как можно чаще. Вот и вчера семья собралась в честь 30-летнего юбилея младшей дочери Брюса и Деми. Актриса поделилась кадрами с веселого праздника в ресторане и новой совместной фотографией с бывшим мужем и именинницей с подписью «Осыпаем нашу Таллулу любовью».

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Напомним, что о страшной болезни Уиллиса впервые стало известно весной 2022 года. А год спустя его семья заявила, что врачи скорректировали диагноз: у актера развилась лобно-височная деменция. Родные «крепкого орешка» переживают, что этот год может стать для него последним. Состояние актера ухудшается день ото дня: он больше не может читать и практически не говорит.