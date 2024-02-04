Спектакль Раппопорт и Серебрякова отменен
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» в Ярославле сообщил об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита», в котором главные роли исполняют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков.
Стоимость ранее купленных билетов организаторы обещают вернуть в полном объеме.
Как пишет РИА Новости, Министерство культуры региона сообщило, что постановку сняли на фоне общественного недовольства. Так, Ксения Раппопорт отличается проукраинскими взглядами, а также плотными контактами с покинувшими Россию артистами.
Недавно она играла на лондонской сцене с Данилой Козловским и Чулпан Хаматовой. Российские знаменитости собирали деньги на лечение больных детей Великобритании.
Серебряков долгое время жил на две страны. Основным местом жительства актера и его семьи была Канада, но зарабатывал он в России. Правда, несколько лет назад он вернулся на родину.
Ранее эти же спектакли были отменены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Отмен требовала общественность, возмущенная позицией Раппопорт по поводу СВО.