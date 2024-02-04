Шоу Гордона с участием Кологривого завершилось скандалом
На шоу «Закрытый показ» возник конфликт между ведущим Александром Гордоном и гостем программы, актером из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым.
Гордон попросил звезду высказать свое мнение о художественном фильме «Подельники», но диалога не получилось, пишет СтарХит.
«Я считаю, что кино про наше сознание, наш быт, последствия, которые в жизни возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем», — сказал Кологривый.
Гордон отметил, что, услышав подобное описание, не пошел бы на премьерный показ фильма.
Никита вспылил, и заявил:
«Хотите я вам в трех словах всю передачу закончу?»
Александр потребовал, чтобы актер держал себя в руках и отвечал на поставленные вопросы. Однако скандал разгорелся еще больше.
«У нас тут тоталитаризм, или что?» — заявил ведущему Никита.
«Я хочу вам объяснить простую вещь — это программа, в которой я ведущий, а значит я определяю, что для нее хорошо, а что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на вопрос. Если нет — вас никто не держит», — прокомментировал ситуацию Гордон.
«Я с вами диалог не найду», — произнес Кологривый и ушел из студии.
Ранее актер Леонид Ярмольник назвал Кологривого дураком за то, что тот подверг критике актерское мастерство таких признанных легенд театра и кино, как Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.