«Я хочу вам объяснить простую вещь — это программа, в которой я ведущий, а значит я определяю, что для нее хорошо, а что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на вопрос. Если нет — вас никто не держит», — прокомментировал ситуацию Гордон.