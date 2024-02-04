Варлей пригрозили судом

Против Натальи Варлей с иском по защите авторских прав готовится выступить композитор из Казахстана. Юлия Лебедева написала для звезды советского кино пять композиций (из них было выбрано две), исполнить их Варлей должна была только один раз.

Наталья проводит творческие вечера, на которых исполняет песни на собственные стихи. Музыку же ей пишут композиторы.

Юлии Лебедевой за работу Варлей предложила оплатить дорогу и пригласила ее посетить свой творческий вечер. Но композитор рассчитывала получить деньги – по 100 тысяч рублей за песню.

Лебедева в разговоре с редакцией передачи «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, что переговоры с заказчицей ни к чему не привели.

«Она меня унизила, она обозвала меня непорядочной. Обвинила меня в том, что она затратила большие деньги на студию», — сообщила композитор.

Юлия запретила Варлей использовать ее произведение, но та заблокировала ее номер. Теперь решать вопрос автор песен планирует через суд. Как пишет СтарХит, она планирует отсудить крупную сумму за моральный ущерб.