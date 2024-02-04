Гальцев отказывается выплачивать долги за аренду

У Юрия Гальцева есть ресторан. Заведение второй год не работает, однако расчеты с арендодателем не завершены. Гальцева официально объявили должником: по решению суда руководство должно заплатить арендодателю порядка 1,5 миллионов рублей.

Основной долг составляет 1,26 миллиона, еще 260 тысяч — пени, 30 тысяч — возмещение расходов на уплату пошлин, пишет Экспресс Газета.

Но с возвращением долгов юморист не спешит, что возмущает предпринимателя Михаила Афанькова, сдавшего ему помещение.

«Мы ни копеечки не получили. Мы предъявили в начале декабря исполнительный лист, ему было направлено постановление, компания должна была исполнить обязательства. Он является генеральным директором и одним из участников», — рассказал Афаньков в беседе с журналистами телекомпании НТВ.

Ранее Гальцев выплачивал аренду частями и с задержкой, но потом перестал переводить деньги. Афаньков обратился в суд. Поскольку долг так и не погашен, в перспективе им займутся судебные приставы.

«Судя по открытым данным, которые есть за 2022 год, компания прибыльная, заработала больше пяти миллионов рублей, но, видимо, поставлены приоритеты другие. Из своих личных отдавать не хочется», — комментирует ситуацию бизнесмен.