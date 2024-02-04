Друг Пухляша рассказал о его болезни

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о болезни Дмитрия Красилова.

Около двух месяцев прошло с момента гибели актера и танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш. Артиста похоронили на его малой Родине, в Алтайском крае.

В конце января 2024-го были получены результаты экспертизы крови артиста, следов запрещенных веществ не обнаружили. По данным СМИ, Красилов умер от последствий эндокринопатии.

Друг Красилова продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Аргументами и фактами» заявил, что за 1,5 месяца до смерти танцор жаловался, что страдает сахарным диабетом. Дмитрий регулярно принимал инсулин. Кроме того, танцору нельзя было пить алкоголь, курить и нужно было соблюдать диету, что крайне сложно с образом жизни артиста.

По словам друга, Красилов был импульсивным, эмоциональным человеком и постоянно в движении. Артист дома почти не жил: в свою квартиру он приходил, чтобы поспать, а затем вновь отправлялся на съемки, мероприятия, корпоративы.

За несколько часов до кончины Дмитрий встретился с Сергеем в кинотеатре «Октябрь». Тогда Пухляш отказался от совместного фото, сославшись на плохое самочувствие. Танцор не пошел на премьеру, что продюсер счел весьма странным. На следующий день Дворцов узнал о смерти друга.

По словам Сергея, Дмитрий игнорировал сигналы, посылаемые телом. Друг много раз предупреждал танцора о вреде алкоголя, но Красилов не воспринимал его слова в серьез.

Диетолог Анастасия Тараско предположила в разговоре с «Аргументами и фактами», что могло сгубить шоумена. По ее словам, при сахарном диабете у больного все же есть в запасе время для вызова скорой.