Бузова заявила о подлости со стороны США в адрес Валиевой

"Уверена, что подачка американским спортсменам никогда не принесет ничего хорошего. Каждый взгляд на такую медаль будет напоминать им о том, как подло они подставили 15-летнюю девочку (на момент выступления), ничего не доказав. Камила, просто знай, что вся страна сейчас за тебя, за всех наших спортсменов", - написала Бузова.