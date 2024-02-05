Крах «клана Пугачевой»: какие артисты туда входили и где они сейчас

В прессе «кланом Пугачевой» часто называют звезд, которые добились успеха не без помощи Примадонны. Многие артисты стали популярными после выступлений на «Рождественских встречах» певицы. Кто состоял в «клане Аллы Пугачевой», что с ними стало и как изменилась их жизнь — в материале NEWS.ru.

Какие бонусы получали участники «клана Пугачевой»

В 2019 году в интервью «АиФ» продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что в России «нет цивилизованного шоу-бизнеса».

«Есть тусовка, разбитая на „кланы“, которые воюют друг с другом. Отношения в нашем артистическом цеху пропитаны лицемерием и ложью», — отметил он.

До недавнего времени самым известным из «кланов» считался «клан Пугачевой». Не только начинающие, но и достаточно известные артисты хотели попасть в эту «семью» Аллы Борисовны.

Концертный директор Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru напомнил, что Пугачева всегда была «номер один» в России, а ее мнение учитывали даже продюсеры телеканалов.

«Кроме того, она была настолько рейтинговая певица, что ее появление в любом концерте говорило о его статусе: что это крутое мероприятие. И, соответственно, все хотели на него попасть. Пугачева могла сказать: „А кто там будет участвовать? Ой, тогда я туда не пойду“. И продюсеры убирали этих артистов. На телеканалах уже знали, кого Пугачева любит, а кого она не любит, и брали звезд под нее», — подчеркнул Лавров.

Концертный директор считает, что не совсем корректно говорить, что Пугачева перекрывала кислород кому-то из «чужих» артистов, не из ее «клана». Как добавил собеседник NEWS.ru, певица не возглавляла какой-либо канал, поэтому не могла кого-то «запретить». Однако, по словам Лаврова, Примадонна умела понятно и аккуратно высказывать мнение, к которому прислушивались руководители телекомпаний и организаторы концертов.

По информации продюсера, перед артистами, которых заметила певица, открывались большие перспективы: звезды из «клана Пугачевой» появлялись в эфирах двух федеральных каналов и участвовали в лучших сборных концертах, включая ее знаменитые «Рождественские встречи».

Кто входил в «клан Пугачевой»

«Это друг Пугачевой Буйнов, Игорь Николаев с Наташей Королевой, это Валентин Юдашкин и его жена. Периодически туда звали Екатерину Шаврину, потому что Шаврина не конкурентка самой Примадонне, у нее народные песни. Также это был Боря Моисеев. Поначалу к Алле Борисовне звали пародиста Пескова, пока он ее не оскорбил, сделав ужасную пародию на Орбакайте, показав ее скачущей на мужике с бутылкой шампанского, напоминающей фаллос. Пугачева тогда разгневалась и вычеркнула его», — рассказал Лавров.

По его словам, периодически у Аллы Борисовны появлялся Леонтьев, хотя мог бы и чаще.

«Просто он очень закрытый человек, и в общем-то он сам себе „клан“, масштабная глыба, всегда собирал полные залы и не нуждался в ком-то», — добавил концертный директор.

Лавров напомнил, что Лайма Вайкуле, которая сейчас стала чуть ли не лучшей подругой Пугачевой, раньше не состояла с ней в столь тесных отношениях, хотя на свои «Рождественские встречи» Примадонна ее приглашала. Как заметил продюсер, до начала специальной военной операции на Украине Алла Борисовна никогда не дружила с Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) или Борисом Гребещиковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и многими другими, с кем она теперь общается и фотографируется в Израиле.

Чем отличались ближний и дальний круг Пугачевой

Продюсер Лавров считает, что в «клане Пугачевой» была градация — ближний круг и дальний. Те, кто входил в первый, часто бывали у нее дома, с ними Примадонна даже отмечала праздники. Звезды из второго могли рассчитывать на выступления в «Рождественских встречах» или в другом концерте с участием певицы. По словам концертного директора, помимо Александра Буйнова и семьи Юдашкиных, в близком окружении Пугачевой могли быть еще несколько людей.

«Это Александр Доцман (президент и владелец культурно-благотворительного фонда „Артэс“, президент Ассоциации высокой моды и прет-а-порте, продюсер „Аншлага“, организатор концертов. — NEWS.ru), периодически был Александр Кальянов (звукорежиссер, аранжировщик, работавший со многими звездами. — NEWS.ru)», — отметил Лавров.

Как Пугачева обращалась с членами своего «клана»

По словам продюсера, Примадонна тщательно следила за всеми «приближенными» артистами. «Однажды на одной из домашних тусовок Боря Моисеев „не так“ посмотрел на Владимира Кузьмина, который был тогда любовником Пугачевой, так она плеснула в него рюмку с водой: „Не смей смотреть на него!“» — пояснил Лавров.

Как считает продюсер, когда лидер группы «Динамик» был вместе с Примадонной, это позволило ему повысить популярность. Например, песня «Две звезды» Игоря Николаева, которую они исполнили с Пугачевой, имела большой успех.

После расставания с Кузьминым Пугачева со временем его простила и даже морально помогала ему после развода с женой-американкой. Но и у Примадонны есть свои исключения из правил. Например, Ирсон Кудикова, ее фаворитка на «Фабрике звезд — 6».

Певица с самого начала проекта поддерживала участницу проекта и не бросила ее опекать и после его завершения. В 2014 году Пугачева и Кудикова стали бизнес-партнерами, Ирсон открыла детскую школу талантов на одолженные артисткой 200 тыс. долларов.

Через два года звезда «Фабрики звезд» не смогла отдать Пугачевой деньги, и Алла Борисовна подала на нее иск в суд. Девушке пришлось продать свою московскую квартиру и еще долго отдавать долг Примадонне, пока они не заключили мировое соглашение.

Когда и почему «клан Пугачевой» начал исчезать

Лавров считает, что «клан Пугачевой» потерял свое значение еще до начала специальной военной операции и ее бегства из России. Он связывает это с развитием современных технологий.

«Многие артисты появились в интернете, а раньше же этого не было: Первый, Второй канал, радио. Нет тебя там — и все, как ластиком стерли. Сейчас по-другому», — отметил Лавров.

Продюсер приводит пример с Моргенштерном (внесен Минюстом в список иноагентов), который устроил грандиозный скандал на премии МУЗ-ТВ в 2021 году. Рэперу не понравилось, что певцом года выбрали Александра Ревву, и он не стал этого скрывать.

«Потому что ему все равно, он чувствует свою безнаказанность. Ну уберут его с МУЗ-ТВ, да и хрен с ним, он раскрутился в интернете», — считает Лавров.

По его мнению, молодые звезды больше не зависят от Пугачевой, у них своя аудитория в соцсетях. Ни Клаве Коке, ни Дане Милохину нет нужды «ходить на поклон к ней или кому-либо еще и состоять в „клане“», считает продюсер.

Ранее, в марте 2021 года, Алла Пугачева вместе с Галкиным пришла на вечеринку в честь 30-летия звезды «Орла и решки» блогера Анастасии Ивлеевой. Тогда снимки с мероприятия активно обсуждали в Сети.

Что стало с участниками «клана Пугачевой»

Борис Моисеев, один из артистов, кому помогла Примадонна, умер осенью 2022 года. Певец перенес несколько инсультов и вел закрытый образ жизни. Именно Пугачева помогла оплатить его близким место на Троекуровском кладбище, где хоронят знаменитостей, отдав за него 2,5 млн рублей. Это подтвердила ее директор Елена Чупракова.

Александр Буйнов редко появляется на ТВ и выступает на сцене. В ближайшее время он примет участие в двух сборных концертах «О чем поют 8 Марта» и «Смешите меня семеро» в Москве, он почти не ведет гастрольную деятельность.

Певец и композитор Игорь Николаев, несмотря на перенесенную операцию на сердце, вернулся на сцену. С февраля по апрель у него запланировано по три-четыре выступления в разных городах России. Сейчас артист ничего не говорит о Пугачевой, хотя она крестила его младшую дочь, но, вероятно, поддерживает с ней отношения.

Кристина Орбакайте живет с семьей в США, туда же перебрался и внук Пугачевой Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Зимой ее дочь прилетела зарабатывать в Россию, но ее концерты отменяют. Концертный директор певицы Александр Качан признался изданию «Абзац», что не понимает, почему отменили концерт Орбакайте в Бурятии.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — недоумевал Качан.

После развода с Пугачевой и начала ее отношений с Галкиным (внесен Минюстом РФ в списки иноагентов) даже Киркоров остался в ее «клане». После начала СВО и отъезда семьи певицы за границу он не давал никаких комментариев об артистке. Певец также никогда не выступал с критикой политики России.

В декабре 2023 года Киркоров стал участником «голой» вечеринки Ивлеевой в одном из столичных клубов, с тех пор его вырезают из эфиров федеральных каналов и отменяют его концерты.

Какие еще были «кланы» в шоу-бизнесе

В начале и середине двухтысячных в газетах печатали в разделе «Юмор» шутку: «Как тебе российское телевидение в новогоднюю ночь? „Клан Пугачевой“ одержал безоговорочную победу над „кланом Кобзона“». Анекдот отражал действительность: все знали, что артисты не просто не дружат, они враждуют. Звезды не только заочно плохо отзывались друг о друге, но и очно на каком-нибудь мероприятии могли переброситься оскорблениями.

Считалось, что в «клан Кобзона» входят те, кто по разным причинам не смог ужиться с Аллой Борисовной. «Комсомольская правда» включала в него Лолиту, Ларису Долину, Валерию, Татьяну Буланову, Ирину Аллегрову и Лайму Вайкуле.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что самые главные «кланы» — это объединения артистов, сконцентрированные вокруг композитора и продюсера Игоря Крутого и владельца «Русского радио» Владимира Киселева.

По его мнению, именно эти люди сейчас «заправляют» всей системой шоу-бизнеса. Пригожин же считает, что сейчас «клановость обесценена».