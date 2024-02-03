Хилькевич сообщила о госпитализации

«Не буду рассказывать, в каком он состоянии... Он в реанимации. Теперь мы каждый день к нему ездим. Я по возможности убираю все свои дела, чтобы поддерживать маму, поддерживать папу и быть с семьей. Это очень трудный момент для нашей семьи», — призналась артистка.