Хилькевич сообщила о госпитализации
Анна Хилькевич рассказала, что попала в больницу. В своем микроблоге актриса опубликовала видеоролик из больничной палаты, где она лежит под капельницей.
«Лежу под капельницей. Год, конечно, немножко похож на прошлогодний декабрь-январь, но в общем-то люто», — сказала Анна.
Она объяснила, что после того, как у нее тяжело заболел отец, ухудшилось и ее здоровье – от усталости и переживаний.
У папы актрисы случился обширный инсульт, информирует gazeta.ru.
«Не буду рассказывать, в каком он состоянии... Он в реанимации. Теперь мы каждый день к нему ездим. Я по возможности убираю все свои дела, чтобы поддерживать маму, поддерживать папу и быть с семьей. Это очень трудный момент для нашей семьи», — призналась артистка.
В итоге пришлось лечиться и самой Анне. Ей поставили капельницу с магнием.
«Я просто с ситуацией с папой загнала себя в не очень правильное состояние, поэтому мне прописали такую историю», — отметила она.
Анна Хилькевич уже восемь лет счастлива в браке с Артуром Волковым. Актриса родила супругу дочерей Ариану и Марию.