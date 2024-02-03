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Хилькевич сообщила о госпитализации

Анна Хилькевич рассказала, что попала в больницу. В своем микроблоге актриса опубликовала видеоролик из больничной палаты, где она лежит под капельницей.

Хилькевич сообщила о госпитализации
© РИА Новости

«Лежу под капельницей. Год, конечно, немножко похож на прошлогодний декабрь-январь, но в общем-то люто», — сказала Анна.

Она объяснила, что после того, как у нее тяжело заболел отец, ухудшилось и ее здоровье – от усталости и переживаний.

У папы актрисы случился обширный инсульт, информирует gazeta.ru.

«Не буду рассказывать, в каком он состоянии... Он в реанимации. Теперь мы каждый день к нему ездим. Я по возможности убираю все свои дела, чтобы поддерживать маму, поддерживать папу и быть с семьей. Это очень трудный момент для нашей семьи», — призналась артистка.

В итоге пришлось лечиться и самой Анне. Ей поставили капельницу с магнием.

«Я просто с ситуацией с папой загнала себя в не очень правильное состояние, поэтому мне прописали такую историю», — отметила она.

Анна Хилькевич уже восемь лет счастлива в браке с Артуром Волковым. Актриса родила супругу дочерей Ариану и Марию.

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