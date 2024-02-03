Продюсер обрисовал формат возвращения Губина на сцену

Появилась информация о том, что Андрей Губин планирует вернуться к концертной деятельности. Певец подготовил уже несколько композиций.

Продюсер Павел Рудченкосообщил, что Губин, скорее всего, вернется как звезда 90-х, а не с новым проектом. Сейчас, подчеркнул Рудченко, вновь стали популярными артисты 20–30-летней давности, пишут news.ru.

«Возвращение Губина на сцену выглядит вполне логичным с точки зрения коммерции, бизнеса, так как сейчас идет новая волна популярности артистов 2000-х. У Губина на тот момент было огромное количество хитов», - объяснил продюсер.

Андрей Губин перестал выступать в 2010 году. Спустя время он рассказал, что ушел со сцены, так как «почувствовал себя некомфортно в этом мире».