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Галанин объяснил музыкантам, как добиться популярности

Сергей Галанин прокомментировал жалобы музыкантов, которые недовольны недостаточным вниманием к их композициям патриотической направленности.

Галанин объяснил музыкантам, как добиться популярности
© РИА Новости

Так, недавно Юрий Лоза заявил, что его песни о спецоперации не берут на радио. А рэпер Рич в беседе с журналистами сказал, что стриминговые сервисы и видеохостинги не дают дорогу композициям патриотов России.

Галанин считает, что нужно просто больше работать, а истинное творчество незамеченным не останется, информирует издание absatz.

«Мысли о славе – это наносное. Они заставляют нас впадать в невроз и уныние. Я никогда не думал о том, есть я в ротации или нет. Просто работал. Поэтому я бы посоветовал артистам не ныть первым делом. Нужно просто продолжать стараться. Как говорится, делай что должно, и будь что будет».

Напомним, что песни патриотической тематики сейчас исполняют многие артисты, к примеру, – Чичерина, Бобунец, Юта (Анна Осипова), Shaman (Ярослав Дронов) и другие.

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посвятил песню погибшему в Марьинке бойцу Роману Рудакову.

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