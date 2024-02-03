Галанин объяснил музыкантам, как добиться популярности

«Мысли о славе – это наносное. Они заставляют нас впадать в невроз и уныние. Я никогда не думал о том, есть я в ротации или нет. Просто работал. Поэтому я бы посоветовал артистам не ныть первым делом. Нужно просто продолжать стараться. Как говорится, делай что должно, и будь что будет».