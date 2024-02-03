Галанин объяснил музыкантам, как добиться популярности
Сергей Галанин прокомментировал жалобы музыкантов, которые недовольны недостаточным вниманием к их композициям патриотической направленности.
Так, недавно Юрий Лоза заявил, что его песни о спецоперации не берут на радио. А рэпер Рич в беседе с журналистами сказал, что стриминговые сервисы и видеохостинги не дают дорогу композициям патриотов России.
Галанин считает, что нужно просто больше работать, а истинное творчество незамеченным не останется, информирует издание absatz.
«Мысли о славе – это наносное. Они заставляют нас впадать в невроз и уныние. Я никогда не думал о том, есть я в ротации или нет. Просто работал. Поэтому я бы посоветовал артистам не ныть первым делом. Нужно просто продолжать стараться. Как говорится, делай что должно, и будь что будет».
Напомним, что песни патриотической тематики сейчас исполняют многие артисты, к примеру, – Чичерина, Бобунец, Юта (Анна Осипова), Shaman (Ярослав Дронов) и другие.
Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посвятил песню погибшему в Марьинке бойцу Роману Рудакову.