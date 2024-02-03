Алсу прокомметировала слухи о проблемах в семье

«У нас с вами такая «бурная» и богатая фантазия. Бывает, напридумываем себе столько и такого, что потом уже и не помним, откуда это все взялось. А в итоге все оказывается иногда совсем не так. Зато к этому моменту мы себя истерзали, умудрились довести мужа и заодно поругаться! Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря! А шуми уже только тогда, когда есть реальные на то основания!» - сказала певица.