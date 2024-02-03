Алсу прокомметировала слухи о проблемах в семье

Алсу опровергла слухи о проблемах в семье
Алсу всегда очень аккуратно делится с поклонниками деталями своей личной жизни. Она оберегает своих близких от слишком пристального внимания. Но в последнее время в социальных сетях пошли слухи о том, что у певицы дело идет к разводу с мужем Яном Абрамовым.
Звезда решила пресечь пустые разговоры. Алсу в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» сообщила, что в ее семье все в порядке, а супруг балует ее вниманием и подарками. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Также Алсу посоветовала женщинам не додумывать события.
«У нас с вами такая «бурная» и богатая фантазия. Бывает, напридумываем себе столько и такого, что потом уже и не помним, откуда это все взялось. А в итоге все оказывается иногда совсем не так. Зато к этому моменту мы себя истерзали, умудрились довести мужа и заодно поругаться! Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря! А шуми уже только тогда, когда есть реальные на то основания!» - сказала певица.
Недавно звезда появилась на концерте с кольцом на безымянном пальце и отметила, что День влюбленных будет отмечать в компании семьи. Кроме того, 14 февраля у нее запланировано выступление на «Празднике для всех влюбленных» в Кремлевском дворце.