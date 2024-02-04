Ведущая Первого канала Ирина Муромцева вышла замуж в третий раз

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале поделилась важной новостью. Ирина связала себя узами брака в третий раз. Муромцева уже говорила, что изначально не строила планов на своего нынешнего супруга. Женщина хотела сохранить с ним чисто деловые отношения. Однако позже поняла, то их связывает нечто большее, чем просто работа. Иван и Ирина закрутили роман. Правда, телеведущая совершенно не задумывалась о том, чтобы начать строить семью с возлюбленным. В январе прошлого года во время отдыха на Шри-Ланке Иван сделал Ирине продолжение руки и сердца. Муромцева приняла кольцо, но со свадьбой пара не спешила.

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А на днях стало известно, что Ирина и Иван все-таки связали себя узами брака. Телеведущая поделилась в социальной сети свадебной фотографией. Несмотря на то, что за плечами Муромцевой уже два брака, отказываться от классического белого платье невесты она не стала. В руках Ирина держит букет из белых роз. На снимке Иван целует свою новоиспеченную супругу. Он появилась на бракосочетании в классическом черном костюме, белой рубашке и бабочке. Теледива не стала говорить, когда же состоялась свадьба, но на фото указана дата 02.02.2024. Значит, торжество было всего несколько дней назад.

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«Веста стала Ведьмой — ВЕДающей МАтерью… Принимаем поздравления», — подписала кадр Ирина Муромцева.

Стоит отметить, что от прошлых браков у Ирины есть две дочери — Любовь и Александра. О первом муже телеведущей известно мало, он бизнесмен. Когда старшей дочери было 12 лет, Муромцева вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал продюсер Максим Волков. Супругу она родила дочь Александру. Спустя 6 лет после рождения Саши, Ирина и Максим развелись. Пару недель назад телеведущая призналась, что еще знакомится с недостатками Ивана.