Ланская после расставания с женихом сообщила о новых отношениях

Валерия Ланская состояла в гражданском браке с танцором Эдгаром Голосным. Пара познакомилась во время совместной работы в театре. В прошлом году актриса показала помолвочное кольцо и сообщила, что планируется официальное бракосочетание.

Но недавно в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Валерия и Эдгар расстались. Ланская не давала никаких комментариев на эту тему, однако на некоторое время перестала появляться на светских мероприятиях.

А накануне звезда появилась на очередной кинопремьере. Она была без спутника. Но на вопросы журналистов «Московского Комсомольца» о личной жизни сообщила, что пребывает в новом статусе. На вопрос, является ли Валерия завидной невестой, она кивнула головой. Но имя избранника называть не стала.