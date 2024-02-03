Звезда «Уральских пельменей» признался в тяжелой зависимости
Сергей Ершов, соучредитель и участник «Уральских пельменей» в одном из последних интервью признался в тяжелой зависимости. Уже в зрелом возрасте он начал курить, что привело к серьезным проблемам со здоровьем. Он выкуривал по три пачки сигарет в день, что привело к гипертоническому кризу. Буквально чудом дело не дошло до инсульта.
«До него мне не хватало буквально стакана кофе и пары сигарет. Меня спасло чудо какое-то. Восемь лет это происходило. Кофе, сигареты, недосып там, алкоголь, понятное дело, КВН. Все это довело меня до цугундера», — признался Ершов.
После случившегося Ершов смог побороть тягу к курению. А также нашел в себе силы преодолеть игроманию. Десять лет Сергей зависел от азартных игр.
Напомним, «Уральские пельмени» — юмористический коллектив родом из Екатеринбурга, участники одноименного шоу, регулярно выходящего на канале СТС. Сергей Ершов является одним из главных лиц программы. Также он снимался в сериале «Реальные пацаны».