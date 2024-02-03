Звезда «Уральских пельменей» признался в тяжелой зависимости

Сергей Ершов, соучредитель и участник «Уральских пельменей» в одном из последних интервью признался в тяжелой зависимости. Уже в зрелом возрасте он начал курить, что привело к серьезным проблемам со здоровьем. Он выкуривал по три пачки сигарет в день, что привело к гипертоническому кризу. Буквально чудом дело не дошло до инсульта.