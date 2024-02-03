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На Хориняка вновь подали в суд за срыв съемок

Виктор Хориняк, актер из Красноярского края, хорошо известный зрителям по фильмам «Непослушник», «Последний богатырь» и сериалу «Кухня», подписал контракт на главную мужскую роль в комедии «Любви не бывает». Актеру перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае выслали рабочий график.

На Хориняка вновь подали в суд за срыв съемок
© ВКонтакте

Но Хориняк отказался от работы перед первым съемочным днем. Позже артист вернул аванс.

Киностудия потребовала с Хориняка 8 миллионов рублей за срыв съемочного процесса. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с него только 178 тысяч рублей (включая пошлину и затраты на юристов). «Мотор фильм» подал апелляцию. С Виктора вновь требуют 5 миллионов неустойки плюс 3 миллиона понесенных убытков, пишет Телеграм-канал shot.

По условиям договора Хориняк мог передумать, но за строго определенное время до начала съемок. Он это время пропустил.

Шоу-бизнес
Виктор Хориняк
Красноярский Край
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