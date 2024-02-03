Бикович прокомментировал ситуацию с лишением роли в «Белом Лотосе»

Еще несколько дней назад в СМИ и социальных сетях обсуждалась новость о том, что Милош Бикович примет участие в съемках нового сезона сериала «Белый Лотос». Однако ситуация очень быстро изменилась. Украина заявила, что актер с российским гражданством, поддерживающий Россию, не должен сниматься в таких проектах

И, несмотря на то что Сербия, где родился актер, подчеркнула, что в стране на уровне конституции гарантировано право на свободное научное и художественное творчество, и выразила удивление, почему это Украина вдруг решает, где и с кем должны работать талантливые и популярные актеры, было объявлено, что Милош Бикович не будет сниматься в «Белом Лотосе», пишет «Комсомольская Правда».

Сам Милош в Телеграм-канале прокомментировал случившееся.

«Я был бы рад сниматься в «Белом Лотосе» - сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы.

Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными».

«Белый лотос» - американский телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась 11 июля 2021 года на HBO. Первый сезон, состоящий из шести серий, описывает жизнь персонала и гостей отеля «Белый лотос» на Гавайях, где сериал был снят в конце 2020 года.