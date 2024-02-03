Наташа Королева отправилась в Америку

Наташа Королева уехала из России. Певица сообщила, что улетела в недружественную страну. В США живут ее мама Людмила Порывай и старшая сестра. Людмила Ивановна в Америке получает пенсию; также, как сообщает «Комсомольская Правда», у нее есть несколько апартаментов.

«Волею судьбы моя мама уехала в Америку, вышла замуж и осталась там жить. Она в Майами уже много лет. Я приезжаю к ней в гости с удовольствием на какое-то время, но дальше не могу. Не мое», - рассказывала певица.

Сама Наташа, по ее словам, никогда не хотела покинут Россию. Очевидно, и на этот раз она долго не задержится в Америке. Пообщается с близкими и вернется, у нее в планах множество концертов и участие в нескольких проектах.

В прошлом году Наташа Королева отметила юбилей – звезде исполнилось пятьдесят лет. Однако поклонники до сих пор не могут поверить в это, ведь певица выглядит гораздо моложе своих лет.