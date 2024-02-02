Шнуров вернулся в «Голос»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернулся на музыкальное шоу «Голос», примерив на себя образ участника. Новый выпуск программы доступен на Первом канале.
Напомним, что в седьмом и восьмом сезонах Шнуров занимал место наставника в «Голосе», но затем покинул его.
Сейчас же певец решил вернуться на программу, но в новом образе — участника. Во время слепых прослушиваний он вышел на сцену и исполнил композицию «Терминатор». При этом члены жюри, места которых занимают Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Zivert и Антон Беляев не узнали в исполнителе известного лидера группы «Ленинграда» пока не повернулись к нему лицом.
«Серега, ну какой облом! Потому что ты не у меня в команде будешь. Я не узнал тебя, вот серьезно. Я подумал, что это какой-то кекс молодой и крутой…» — отреагировал на певца Пресняков.
Шнуров в ответ вспомнил русскую примету, сказав, что, наконец, сможет стать богатым. Также он признался, что скучает по шоу и был рад вернуться на него, однако снова становится членом жюри он не планирует.