Шнуров вернулся в «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернулся на музыкальное шоу «Голос», примерив на себя образ участника. Новый выпуск программы доступен на Первом канале.

Напомним, что в седьмом и восьмом сезонах Шнуров занимал место наставника в «Голосе», но затем покинул его.

Сейчас же певец решил вернуться на программу, но в новом образе — участника. Во время слепых прослушиваний он вышел на сцену и исполнил композицию «Терминатор». При этом члены жюри, места которых занимают Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Zivert и Антон Беляев не узнали в исполнителе известного лидера группы «Ленинграда» пока не повернулись к нему лицом.

«Серега, ну какой облом! Потому что ты не у меня в команде будешь. Я не узнал тебя, вот серьезно. Я подумал, что это какой-то кекс молодой и крутой…» — отреагировал на певца Пресняков.