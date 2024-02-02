В МИД Индонезии объяснили отказ во въезде Галкину*

Официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал заявил, что российскому комику Максиму Галкину* отказали во въезде на Бали по иммиграционным причинам. Об этом сообщает местное издание Detik.

По словам Икбала, отказ Галкину* во въезде обусловлен иммиграционными причинами. Каких-либо других подробностей ситуации дипломат не предоставил.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — заявил он.

Напомним, что ранее Максиму Галкину* отказали во въезде на Бали. Сам комик считает, что это связано с давлением российских властей на местные органы управления иммиграции.