Адвокат объяснил запрет на въезд в ОАЭ Верке Сердючке
Абу-Даби запретил въезд в ОАЭ певцу Андрею Данилко (Верка Сердючка) из-за стремления страны к аполитичности. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал звездный адвокат Сергей Жорин.
По его словам, власти ОАЭ руководствуются тем, что людям, проживающим на территории страны, должно быть комфортно. В связи с этим они выступают против всех межнациональных или межконфессиональных конфликтов и те, кто приезжают туда, должны с уважением относиться к этому, а также законам, обычаям и религии государства, добавил Жорин.
«Эмираты дают однозначный сигнал: если хотите конфликтовать, воевать друг с другом, предъявлять претензии, пожалуйста, делайте это "снаружи". У нас это делать не нужно», — сказал адвокат.
Жорин считает, что властям ОАЭ удалось построить «максимально комфортные условия для жизни и занятий бизнесом» и они «не позволят никому нарушать эту атмосферу». Адвокат назвал такой подход «правильным и справедливым».
«Эмираты выстраивают отношения со всеми странами по принципу "уважайте наши порядки и милости просим"», — заключил он.
Ранее сообщалось, что власти ОАЭ запретили Данилко пожизненно въезд в страну. Предполагается, что причиной такой меры стал корпоратив Сердючки в 2022 году на территории страны, за который певец уже получил штраф. На мероприятии Данилко критиковал и оскорблял РФ и ее граждан. При этом сам певец считает, что ОАЭ решили запретить ему въезд «по указанию российской верхушки», расценив это как личную месть.