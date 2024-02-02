Адвокат объяснил запрет на въезд в ОАЭ Верке Сердючке

По его словам, власти ОАЭ руководствуются тем, что людям, проживающим на территории страны, должно быть комфортно. В связи с этим они выступают против всех межнациональных или межконфессиональных конфликтов и те, кто приезжают туда, должны с уважением относиться к этому, а также законам, обычаям и религии государства, добавил Жорин.

«Эмираты дают однозначный сигнал: если хотите конфликтовать, воевать друг с другом, предъявлять претензии, пожалуйста, делайте это "снаружи". У нас это делать не нужно», — сказал адвокат.

Жорин считает, что властям ОАЭ удалось построить «максимально комфортные условия для жизни и занятий бизнесом» и они «не позволят никому нарушать эту атмосферу». Адвокат назвал такой подход «правильным и справедливым».

«Эмираты выстраивают отношения со всеми странами по принципу "уважайте наши порядки и милости просим"», — заключил он.