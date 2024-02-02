Данилко заявил о «русском следе» в запрете на въезд в ОАЭ
Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, подтвердил, что ему запрещен въезд в Объединенные Арабские Эмираты, и обвинил в этом Россию, пишет Telegram-канал RT.
По мнению исполнителя, случившееся с ним в ОАЭ — личная месть.
«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки», — отметил он.
Ранее власти Дубая оштрафовали Верку Сердючку, а также комика Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) за разжигание межнационального конфликта в ходе выступлений.
Галкину* назначили штраф в размере 100 тысяч дирхамов — около 2,4 млн рублей по текущему курсу. При этом СМИ писали, что еще до наказания комика якобы предупреждали о последствиях подобных высказываний и просили убрать ряд шуток из выступления. Пародист согласился, но в результате оставил все как есть.
*признан в России иностранным агентом