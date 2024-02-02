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Данилко заявил о «русском следе» в запрете на въезд в ОАЭ

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, подтвердил, что ему запрещен въезд в Объединенные Арабские Эмираты, и обвинил в этом Россию, пишет Telegram-канал RT.

Данилко заявил о «русском следе» в запрете на въезд в ОАЭ
© globallookpress.com

По мнению исполнителя, случившееся с ним в ОАЭ — личная месть.

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки», — отметил он.

Ранее власти Дубая оштрафовали Верку Сердючку, а также комика Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) за разжигание межнационального конфликта в ходе выступлений.

Галкину* назначили штраф в размере 100 тысяч дирхамов — около 2,4 млн рублей по текущему курсу. При этом СМИ писали, что еще до наказания комика якобы предупреждали о последствиях подобных высказываний и просили убрать ряд шуток из выступления. Пародист согласился, но в результате оставил все как есть.

*признан в России иностранным агентом

Шоу-бизнес
Верка Сердючка
Андрей Данилко
Максим Галкин
Россия
Объединенные Арабские Эмираты
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