Данилко заявил о «русском следе» в запрете на въезд в ОАЭ

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки», — отметил он.

Галкину* назначили штраф в размере 100 тысяч дирхамов — около 2,4 млн рублей по текущему курсу. При этом СМИ писали, что еще до наказания комика якобы предупреждали о последствиях подобных высказываний и просили убрать ряд шуток из выступления. Пародист согласился, но в результате оставил все как есть.