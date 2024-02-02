Птаха призвал Моргенштерна* одуматься и поддержать Россию

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев ) обратился к коллеге Алишеру Моргенштерну (признан в России иноагентом) с призывом одуматься и поддержать Россию. Об этом он сказал в интервью проекту Tatarka FM, которое опубликовали на YouTube.

Он вспомнил слова Моргенштерна*, который в интервью журналистке Ксении Собчак в 2021 году заявил, что не понимает смысл Дня победы. Тогда исполнитель задался вопросом, зачем праздновать то, «что прошло 70 с лишним лет назад».

«Так вот, Морген*, топи сейчас за своих, и у тебя будет своя победа, твоего поколения», — прокомментировал его слова Птаха.

Говоря о других рэперах и музыкантах, которые прославились в России, однако уехали после начала спецоперации, Птаха отметил, что за их риторикой стоят кураторы. Нуриев признался, что и к нему приходили люди «с предложением», однако он отказался. Он также рассказал, что приезжает на Донбасс, однако не афиширует и не рекламирует это.