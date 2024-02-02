Нюша показала внешность без макияжа

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала естессвенную внешность без косметических средств. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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В опубликованном видео 33-летняя исполнительница предстала, лежа на медицинской кушетке, во время массажа. Звезда собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа, демонстрируя ровный тон лица без дефектов.

Помимо этого, артистка прикрыла грудь серым полотенцем и белым одеялом поверх него. «Полный chill», — подписала она ролик.