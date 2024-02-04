Кологривый устроил скандал на «Закрытом показе» Гордона на «Первом канале»
Российский артист Никита Кологривый, который снялся в сериале «Слова пацана», демонстративно покинул шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на «Первом канале», сообщает «Главный региональный».
По данным сайта, актер не сумел найти общий язык с телеведущим. Гости программы обсуждали фильм «Подельники» Евгения Григорьева. После просмотра Гордон попросил Кологривого в двух словах рассказать о кинокартине.
29-летний артист не захотел формулировать мысль короче и заявил, что может в трех словах закончить всю передачу.
«Если вы согласны, отвечайте на мой вопрос, если нет, вас никто не держит», — отметил Гордон.
«Я с вами диалог не найду, — заявил Кологривый и демонстративно покинул студию.
Ранее российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» раскритиковал звезду сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» Никиту Кологривого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».