Российский артист Никита Кологривый, который снялся в сериале «Слова пацана», демонстративно покинул шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на «Первом канале», сообщает «Главный региональный».

По данным сайта, актер не сумел найти общий язык с телеведущим. Гости программы обсуждали фильм «Подельники» Евгения Григорьева. После просмотра Гордон попросил Кологривого в двух словах рассказать о кинокартине.

29-летний артист не захотел формулировать мысль короче и заявил, что может в трех словах закончить всю передачу.

«Если вы согласны, отвечайте на мой вопрос, если нет, вас никто не держит», — отметил Гордон.

«Я с вами диалог не найду, — заявил Кологривый и демонстративно покинул студию.