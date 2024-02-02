Рыжий из «Ералаша» рассказал о ссоре с Грачевским

«Борис Юрьевич в какой-то момент стал строить из "Ералаша" бизнес, что было в те времена абсолютно логично и закономерно. И стал по-другому строить отношения с людьми. Это касается не только меня, но и тех, с кем он работал много лет. В моем случае Борис Юрьевич решил мне сообщить, кто меня вывел в люди и кому я всем обязан. Видимо, решив меня тоже приватизировать», — поведал артист.