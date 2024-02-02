Солист «Би-2» нашел «русский след» в своем задержании в Таиланде

«Так получилось, что я на данный момент живу в Европе. Нам всем говорили, что это —«русский след». Я понимаю, что эта операция была продумана заранее, к сожалению, нашли «слабое звено», которое не от нас зависело», — сказал Бортник, предположив, что трудностей, с которыми столкнулась группа, можно было избежать.