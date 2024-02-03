Брэд Питт опять одержал победу в суде с Анджелиной Джоли

В сюжете, достойном сценария голливудского фильма, Брэд Питт одержал верх в судебной дуэли с Анджелиной Джоли за права на владение их великолепным виноградником во Франции , «Шато Мираваль», оцененным в 500 миллионов долларов, сообщает boda.

Под пристальным взглядом общественности и СМИ, 60-летний Питт добивался юридической защиты в Калифорнии и Люксембурге для восстановления контроля над виноградником после того, как 48-летняя Джоли продала свою часть Юрию Шефлеру, известному российскому алкогольному барону. Ситуация вокруг винодельни, приобретенной парой до заключения брака в 2014 году и изначально разделенной между ними как 60% на 40% в пользу Питта, усложнилась после того, как Питт подарил Джоли 10% своих долей в знак любви в день их свадьбы на территории поместья.