Брэд Питт опять одержал победу в суде с Анджелиной Джоли
В сюжете, достойном сценария голливудского фильма, Брэд Питт одержал верх в судебной дуэли с Анджелиной Джоли за права на владение их великолепным виноградником во Франции, «Шато Мираваль», оцененным в 500 миллионов долларов, сообщает boda.
Под пристальным взглядом общественности и СМИ, 60-летний Питт добивался юридической защиты в Калифорнии и Люксембурге для восстановления контроля над виноградником после того, как 48-летняя Джоли продала свою часть Юрию Шефлеру, известному российскому алкогольному барону. Ситуация вокруг винодельни, приобретенной парой до заключения брака в 2014 году и изначально разделенной между ними как 60% на 40% в пользу Питта, усложнилась после того, как Питт подарил Джоли 10% своих долей в знак любви в день их свадьбы на территории поместья.
Развод в 2016 году подтолкнул Джоли к продаже своей доли, что встретило решительное несогласие со стороны Питта, настаивавшего на аннулировании сделки и возвращении ему первоначальной доли владения. В итоге, люксембургский суд вынес решение в пользу Питта, временно возвращая ему 10% акций до окончательного разбирательства, тем самым подтверждая его основное владение 60% акциями виноградника.