Американскую певицу Бритни Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons в Лос-Анджелесе. Постояльцы пожаловались, что она появляется голой у бассейна, странно себя ведет и смущает гостей отеля. Эта новость появилась вскоре после того, как поп-принцесса оказалась втянута в другой скандал: в свет вышли ее мемуары, самым громким эпизодом которого стали откровения о том, что ее бывший бойфренд Джастин Тимберлейк изменял ей и вынудил сделать аборт. За плечами звезды — настоящие эмоциональные американские горки: головокружительный успех, красивые романы, сменяющиеся драматичными разводами и судебными разбирательствами с собственным отцом. Бешеная популярность стала неподъемным испытанием для звезды. Однако она пытается вновь обрести себя. Как ей помогают восстанавливаться путешествия, на которые она привыкла спускать сотни тысяч долларов, разбиралась «Лента.ру».

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Без топа и стыда

Гости роскошного отеля Four Seasons Westlake Village, расположенного в звездном районе Малибу, Лос-Анджелес, в последние несколько недель завалили руководство гостиницы жалобами. Они рассказывали, что американская певица Бритни Спирс «досаждает постояльцам своим эпатажным поведением».

Оказалось, что живущая по соседству исполнительница, гигантский особняк которой (по разным данным, его стоимость оценивается в 10-14 миллионов долларов) находится всего в нескольких минутах ходьбы от гостиницы, часто пользуется услугами спа-центра. И в последнее время она стала разгуливать по территории отеля топлес.

Три источника подтвердили The Sun, что сотрудники Four Seasons за 2023 год устали от странных выходок звезды. В начале прошлого года ей уже запрещали появляться на территории комплекса, однако потом сжалились и разрешили пользоваться услугами отеля.

«Бритни, может, и знаменитость первой величины, но она не может делать все, что ей вздумается, в Four Seasons. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим», — возмущались гости и менеджеры

Представитель артистки информацию о внесении Бритни в черный список опроверг. Однако сама она по этому поводу высказалась неоднозначно. «Неловкое молчание… Я люблю заставлять людей чувствовать себя некомфортно», — так прокомментировала она ситуацию в своих соцсетях.

Подписчики поп-исполнительницы уверены, что и на этот раз запрет продлится недолго. Дело в том, что Бритни привыкла спускать на заботу о своем теле крупные суммы — едва ли не треть доходов, согласно ее отчетам, которые суд обязал предоставить певицу, когда в 2008 году ее поместили под опеку отца. А в Голливуде, как известно, любят большие чеки и готовы все простить тем, кто способен их оплачивать.

Попала в клетку

Биографию Бритни Спирс можно назвать поистине драматичной: слава пришла к ней в ранней юности, а вместе с ней — алкоголь, запрещенные препараты, нервный срыв и реабилитационные клиники. Счастливое материнство омрачили проблемы с законом.

Впервые о проблемах Бритни с алкоголем и наркотиками стали писать в 2004 году, когда после расставания с Джастином Тимберлейком и романа с вокалистом Limp Bizkit Фредом Дерстом в Лас-Вегасе она вышла замуж за друга детства Джейсона Александра.

Брак продлился недолго, уже на третьи сутки его аннулировали. Через полгода после этого она вновь вышла замуж — на этот раз за рэпера и танцовщика Кевина Федерлайна. К тому моменту за звездой вовсю охотились папарацци. Стоило ей немного оступиться — и это становилось главной темой новостей.

Отношения с мужем быстро испортились, началась тяжба из-за опеки над детьми — двухлетним Джейденом и трехлетним Шоном Престоном. Это привело Бритни к срыву. Все эти месяцы проблемы певицы с законом, а также алкоголем и запрещенными веществами росли как снежный ком.

Она легла в реабилитационную клинику для наркозависимых, а на следующий день сбежала оттуда в парикмахерскую и обрила себя налысо. После этого ее вновь отправили в рехаб — уже на месяц

Экс-супруг только и ждал повода для получения опеки над сыновьями. Окружение певицы тоже подливало масла в огонь. Бывший охранник рассказал, что она принимала запрещенные вещества, ходила голой при детях, пренебрегала их безопасностью.

Навестив сыновей по разрешению суда и отказавшись добровольно передать их бывшему мужу, Бритни вновь попала в больницу: в ее крови обнаружили алкоголь и наркотики, детей отобрали полицейские. Суд запретил ей видеться с сыновьями, а ее отец Джеймс Спирс подал в суд на установление опеки над ней и выиграл дело.

В окружении звезды рассказывали, что она согласилась на это только ради того, чтобы ей вновь разрешили видеться с детьми, — после судебного решения эти права были неожиданно восстановлены.

В течение 13 лет отец, до этого не принимавший особого участия в воспитании дочери, активно контролировал ее образ жизни, доходы, круг общения. Он мог устанавливать для нее круглосуточную охрану, общаться с ее врачами, заключать от ее имени контракты на запись песен, гастроли, выступления на телевидении, зарабатывая огромные деньги на ее популярности.

В случае отказа Бритни от выступлений из-за усталости и переутомления он угрожал ей ужесточением опеки. Как потом рассказывала певица, в сговоре с Джеймсом Спирсом был даже врач, назначавший поп-исполнительнице препараты лития, вызывающие тяжелые побочные эффекты.

Оглушительный успех первой половины 2000-х остался для Бритни в прошлом, однако она по-прежнему была очень популярна — продолжала выступать, записывать диски, ездить в турне, хотя и с перерывами на реабилитацию

«Мне сказали, что под опекой я не могу выходить замуж и рожать. Мне поставили внтуриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети», — рассказывала она в суде в 2021 году, стремясь добиться снятия унизительной опеки.

На стороне певицы, помимо официальных защитников, были ее фанаты, которые объединились в движение #FreeBritney («Освободите Бритни»).

Отец предлагал ей сделку: за два миллиона долларов он был готов отказаться от опеки. Но она отвергла унизительное предложение, и общественность была полностью на ее стороне. Суд вначале ограничил, а потом и вовсе отменил опеку. Бритни Спирс вновь стала свободным человеком.

Первый отпуск на свободе

Вернув себе возможность самостоятельно распоряжаться деньгами, Бритни стала стремительно наверстывать упущенное. Первое, что она сделала, — отправилась отмечать свое 40-летие в Мексику. Именно путешествия всегда помогали ей справиться с ударами судьбы.

Отель Rosewood Mayakoba популярен у знаменитостей. В разное время здесь останавливались Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо и другие звезды. Журнал Vogue включил его в список лучших мест, где можно встретить известных людей

День рождения певица отмечала с большим размахом. Она заказала частный самолет, на борту которого праздник начался еще в полете: Бритни задувала свечи на торте, украшенном ее инициалами. Как рассказывали участники вечеринки — друзья Бритни, шампанское лилось рекой. А уже в отеле бойфренд певицы Сэм Асгари организовал праздничный салют в ее честь.

Пара разместилась в президентском номере отеля Rosewood Mayakoba, у них был свой пляж и выход к морю. В соцсетях Бритни писала, что отдых настолько уединенный, что она может загорать топлес. Покой знаменитости охранял ее личный бодигард, а поручения выполнял дворецкий.

$ 13 000 стоил отдых исполнительницы в сутки в Rosewood Mayakoba

Треть денег — на поездки

Бритни всегда тратила много денег на поездки. Например, в 2018 году четыре ночи в отеле Montage Beverly Hills в Беверли-Хиллс обошлись ей в 16 тысяч долларов.

Известно только, что в тот раз она спокойно отдыхала в компании друзей, не попадая в скандалы. А десять лет назад из другой роскошной гостиницы Беверли-Хиллс ее повторно госпитализировали в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA. Позже звезда описывала в мемуарах тот день как один из самых страшных в ее жизни. Ведь еще утром она заселилась в номер под именем Белоснежка, а уже вечером оказалась в заточении.

После реабилитации в клиниках певица обычно вместе с матерью Линн Спирс отправлялась на курорты островов Теркс и Кайкос, считающихся продолжением цепи Багамских островов. Там они заселялись в роскошный отель Parrot Cay — любимое место отдыха Пола Маккартни, Роберта де Ниро, Джулии Робертс.

Во время одной из таких поездок звезда выложила в свои соцсети снимки, на которых она в розовом купальнике-бикини с леопардовыми вставками в зеркальных очках от солнца делала зарядку на берегу моря, бегала по пляжу, делала стойку на руках, колесо, а также демонстрировала свою растяжку и энергично танцевала с игрушечной змеей. Девушка всегда любила привлекать к себе внимание в соцсетях.

Порой певице приходилось платить в отпуске не только за себя, родных и друзей, но также за бывшего мужа и его новую возлюбленную. Например, в 2009 году, завершив европейское турне, звезда взяла отпуск для того, чтобы провести время с сыновьями

В итоге Спирс повезла на отдых в Таиланд танцовщиков своего шоу, менеджеров, а также экс-супруга Кевина Федерлайна и его девушку Викторию Принс. Для этого певица выкупила целый отель на острове Самуи.

$ 300 000 стоил отдых в роскошной пятизвездочной гостинице Sila Evason Hotel с эксклюзивно обставленными виллами, личным бассейном, спа, ресторанами и всем необходимым для расслабленного отдыха

Из-за того, что звезду лишили опеки над детьми, ей пришлось заключить с Федерлайном контракт. Экс-супруг пообещал жить где-нибудь поблизости от нее, взамен он получал от Бритни по пять тысяч долларов в неделю. Таблоиды окрестили его «самой дорогой нянькой Америки».

По стопам Брандо

Любимым курортом Бритни — местом, где она по-настоящему расслабляется и перезагружается, — считается The Brando. Это роскошный комплекс для отдыха на острове Тиширо во Французской Полинезии, куда добраться можно только на частном самолете.

В отеле 35 вилл, у каждой — свой пляж и бассейн

Своим появлением он отчасти обязан знаменитому голливудскому актеру Марлону Брандо. Впервые он увидел эти места в 1960 году во время съемок в фильме «Мятеж на Баунти» и бесповоротно влюбился. Не только в свою будущую третью жену — полинезийку Тариту Териипия, но и во всех таитян в целом. Это место настолько запало ему в душу, что через пять лет артист выкупил у Французской Полинезии атолл Тетиароа, расположенный в 53 километрах от Таити, на 99 лет, и загорелся мечтой построить здесь уединенный курорт.

При этом актер поклялся сделать все, чтобы сохранить уникальную экосистему, и приглашал на острова зоологов, биологов и экологов.

В атолле 12 песчаных островов, образующих лагуну длиной семь километров. На самом большом из них — Онетахи — Брандо построил 12 простых хижин из местных материалов — пальмовых ветвей, кокосового волокна, для отделки ванных комнат использовали настоящие раковины из океана.

Сюда актер приглашал своих друзей, в том числе одного из самых близких — Майкла Джексона. Ему он подарил один из островов атолла.

The Brando открыли через 10 лет после смерти голливудского актера. По острову передвигаются на электромобилях, энергию получают от солнечных батарей, все создано из материалов, пригодных для переработки

Из-за уникальности этой гостиницы аренда вилл здесь начинается от 13,3 тысячи долларов в сутки, и это без учета налогов и перелета с Таити. Гостей кормят элитными блюдами, устраивают для них различные спа-процедуры.

Неудивительно, что Бритни Спирс сбегает на этот курорт от проблем. Она поехала сюда перед выходом мемуаров, понимая, что ее скандальные откровения наделают много шума. «Она хотела уйти от того хаоса, который должен был наступить после выхода книги», — рассказывали в окружении поп-принцессы.

Мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» появились на полках магазинов в октябре 2023 года. В книге она делилась откровениями: рассказывала об аборте во время отношений с Джастином Тимберлейком, а также о 13 годах в заключении под строгой опекой отца

Находясь в отеле The Brando, певица позировала для обложки своего первого журнала после освобождения из-под опеки. В качестве фона был выбран пляж с изумрудной водой и белоснежным песком. «Эта съемка проходила в чрезвычайно непринужденной обстановке. После травмы, полученной в Голливуде, Бритни хотела подчеркнуть, насколько беззаботной стала ее жизнь на свободе», — рассказывал один из близких к ней источников.

Спирс тогда прилетела вместе с друзьями — ходила на спа-процедуры, купалась в кристально чистой воде и наслаждалась блюдами местной кухни.

В окружении певицы рассказывали, что обычно знаменитость, которая всю жизнь борется с лишним весом, вынуждена сидеть на низкокалорийной диете и считать по 1,2 тысячи калорий в день, питаясь в основном авокадо, лососем, яйцами и индейкой. Однако на отдыхе Спирс дает себе волю во всем и объедается бургерами и мороженым

На этот же курорт поп-исполнительница улетела на следующий день после госпитализации ее 71-летнего отца Джейми Спирса. Он попал в инфекционное отделение больницы из-за серьезных проблем с почками. Узнав о его болезни, певица пожелала ему пройти через те же трудности, что и она в свое время, живя под его контролем.

«Я хочу отвезти отца в такое место... забрать его машину... забрать его дом... забрать его частную жизнь, чтобы с утра до вечера, семь дней в неделю ему бы задавали вопросы, а люди обращались с ним как с подопытным кроликом... следить за его питанием... никакого телефона... а медсестры следят за тем, как он принимает душ и одевается», — написала певица.

Лекарства убивают

Отец Бритни поправился, а вот у самой поп-исполнительницы вновь начались проблемы. Сэм Асгари, с которым Бритни пять лет встречалась и год состояла в браке, пожаловался, что она изменяла ему, нападала на него и держала в спальне нож для защиты от вымышленных врагов.

После этого заявления певица отправилась на Гавайи со своим менеджером Кейдом Хадсоном. Звезда разместила в соцсетях ролик, на котором она в пестром бикини зажигательно танцует тверк со своим спутником. В комментариях под видео подписчики возмущались ее поведением и выступали с радикальными заявлениями в духе «замужней женщине и матери не стоит так себя вести». Однако информация о расставании с супругом подтвердилась, и звезда снова пустилась во все тяжкие.

После официального разрыва с мужем певица закатила вечеринку у бассейна. Пригласила подругу и шестерых мускулистых парней. На видео, которым певица потом поделилась в соцсетях, она в откровенном зеленом мини-платье и сапогах. Один из мужчин подходит к звезде и целует ей ногу

Кто-то за кадром крикнул ему: «Начинай с сапога, братан!» Молодые люди с обнаженными торсами качали Бритни на руках возле бассейна.

Сама она выглядела очень довольной происходящим. «Что же делает такая дерзкая девчонка, как я? Надевает зеленое платье и идет к друзьям! Я пригласила своих любимых мальчиков и тусовалась всю ночь», — делилась певица.

Состояние артистки, привыкшей эпатировать публику, вызывает все большее беспокойство фанатов. Она то надевает экстравагантные наряды, то танцует, пугающе извиваясь перед камерой, то публикует кадры из своей постели в кожаных сапогах и трусах, то отправляется за фастфудом в мини-шортах и свитере, не надев нижнего белья.

В конце сентября прошлого года она поделилась видео, в котором исполнила танец с ножами в руках. Позади нее находились три маленькие собаки. «Сегодня я начала играть на кухне с ножами. Не волнуйтесь, они не настоящие. Скоро Хеллоуин», — подписала пост звезда.

Однако особенно внимательные поклонники заметили на ее теле небольшие порезы

Из-за провокационных танцев фанаты заподозрили у Бритни редкое и загадочное психическое расстройство — акатизию. Считается, что этот малоизученный синдром развивается из-за приема антипсихотических препаратов и антидепрессантов или же их резкой отмены.

Люди, страдающие этим расстройством, не могут расслабиться, испытывают постоянное беспокойство, а также потребность двигаться, чтобы успокоиться и уменьшить проявление симптомов. Акатизию могли спровоцировать литий и другой антипсихотический препарат, которые певица принимала против своей воли, когда находилась под опекой отца.

По словам Бритни, лекарства опьяняли ее до такой степени, что она не могла нормально поддерживать беседу.

«Я чувствую, что это лекарство меня убивает», — жаловалась она тогда фанатам