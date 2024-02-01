Автор песен Гагариной рассказал об обмене шубы на квартиру

«Мы долго жили у бабушки, и каким-то чудесным образом мама обменяла свою норковую шубу на небольшую двушку в центре города Темиртау в Казахстане. Там был очень плохой ремонт, и у нас совсем не было мебели и тем более телевизора. Спали мы на полу на матрасе, и мама читала мне книжки», — сообщил Санта. Певец добавил, что вспоминает то время с теплотой, ведь тогда он чувствовал себя абсолютно счастливым. «Я был такой гордый, что мы лежим в своей уже квартире, и неважно, что она такая вот некрасивая», — признался музыкант.