EMIN и Энгельберт Хампердинк представляют премьеру второго сингла из альбома Now Or Never - Help Me Make It Through The Night

Сегодня, 1 февраля 2024 года, EMIN представил вторую песню из своего нового альбома Now Or Never - дуэт с легендарным Энгельбертом Хампердинком и их совместную песню Help Me Make It Through The Night. Этот дуэт один из трех, которые вошли в состав альбома с переосмысленными каверами на песни Элвиса Пресли, где также представлены песни с Николь Шерзингер и Катариной Макфи. Релиз альбома состоится 9 февраля.

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EMIN, впервые встретился с легендарным Энгельбертом Хампердинком в Баку больше 10 лет назад. Тогда маэстро представлял Великобританию на международном конкурсе «Евровидение», а EMIN был приглашенным артистом церемонии. После конкурса артисты поддерживали свое общение и дружбу, кульминацией которой стал этот трогательный дуэт.

«Я полюбил музыку Хампердинка уже в подростковом возрасте. С ним меня познакомил мой отец, который наблюдал за моим фанатизмом от Элвиса Пресли. Родители очень любили слушать Хампердинка, и у меня даже есть фотография моей мамы с альбомом Энгельберта, сделанная, когда она была молодой девушкой. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет я запишу с ним дуэт. Просто невероятно!», - рассказывает EMIN.

Летом 2023 года британский артист посетил Баку, где на концерте EMIN’а они впервые представили свой дуэт. В 2024 году Энгельберт Хампердинг вернется в Баку и выступит на международном музыкальном фестивале Dream Fest.