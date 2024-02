EMIN и Энгельберт Хампердинк представляют премьеру второго сингла из альбома Now Or Never - Help Me Make It Through The Night

Сегодня, 1 февраля 2024 года, EMIN представил вторую песню из своего нового альбома Now Or Never - дуэт с легендарным Энгельбертом Хампердинком и их совместную песню Help Me Make It Through The Night. Этот дуэт один из трех, которые вошли в состав альбома с переосмысленными каверами на песни Элвиса Пресли , где также представлены песни с Николь Шерзингер и Катариной Макфи. Релиз альбома состоится 9 февраля.

Help Me Make It Through The Night — одна из любимых песен EMIN’а в альбоме NOW OR NEVER, воплощающего в себе всю любовь Элвиса Пресли к музыке. Альбом, спродюсированный обладателем 16-ти «Грэмми» Дэвидом Фостером, состоит из 12 переосмысленных классических композиций. В альбом войдет хит Suspicious Minds, сентиментальная романтическая баллада Can't Help Falling In Love и знаменитая Love Me Tender. Для слушателей доступен предзаказ во всем мире по ссылке.