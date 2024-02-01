Лева «Би-2» (настоящее имя Егор Бортник*) заявил об отсутствии планов жить в России, передают «Известия».

Напомним, что весь состав «Би-2» ранее задержали после одного из концертов в Таиланде. Данная мера в отношении участников группы была принята в связи с отсутствием разрешения на проведение концертов. Накануне стало известно, что весь состав российской рок-группы депортировали в Израиль. Бортник* отправился туда чуть раньше. Он является гражданином этой страны.

«Я в России жить больше не буду», — заявил он.

Бортник* также назвал произошедшее в Таиланде неожиданностью и несоизмеримым наказанием. Он признал тот факт, что группа нарушила закон.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что рэперу Алишеру Моргенштерну* (признан в России иноагентом) может грозить депортация из Таиланда «по схеме «Би-2». Как отмечалось, через две недели у исполнителя запланирован концерт на Пхукете, однако не у всех членов его команды есть рабочие визы.