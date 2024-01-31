Канье Уэст показал фотографию жены без бюстгальтера

Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст, сменивший имя на Йе, показал откровенный снимок своей жены Бьянки Цензори. Соответствующая фотография опубликована на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Музыкант разместил изображение, на котором дизайнер позирует у ванны в белой футболке с надписью WET («влажная»), микротрусах-стрингах и широкополой меховой шляпе, прикрывающей ее лицо. При этом на кадре видно, что знаменитость снялась без бюстгальтера. В качестве обуви она выбрала остроносые туфли черного цвета на каблуках.