Собчак оштрафовали за нарушение правил банкротства

Телеведущую Ксению Собчак оштрафовали на десять тысяч рублей за отказ оплатить в установленный срок штраф за неправомерные действия при банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения мирового суда №405.

Там говорится, что ранее Собчак уже назначали штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение правил банкротства, однако она его не заплатила. В связи с этим эта сумма была удвоена из-за «уклонения от исполнения административного наказания».

«Назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей», — отмечается в документе.