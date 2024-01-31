Собчак оштрафовали за нарушение правил банкротства
Телеведущую Ксению Собчак оштрафовали на десять тысяч рублей за отказ оплатить в установленный срок штраф за неправомерные действия при банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения мирового суда №405.
Там говорится, что ранее Собчак уже назначали штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение правил банкротства, однако она его не заплатила. В связи с этим эта сумма была удвоена из-за «уклонения от исполнения административного наказания».
«Назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей», — отмечается в документе.
Суть претензии к Собчак в нем не уточняется. На заседании суда ее не было.
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