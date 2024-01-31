Популярный комик высмеял заголовки СМИ о себе и Волочковой

Популярный блогер и пародист Илья Шабельников, более известный как Satyr, высмеял заголовки СМИ о себе и известной балерине Анастасии Волочковой. На эту тему он высказался в подкасте Данилы Поперечного, гостем которого также стал блогер Эльдар Джарахов. Выпуск доступен на YouTube.

Шабельников рассказал, что недавно гостем шоу объединения «КликКлак», в котором снимаются они с Джараховым, стала Анастасия Волочкова. В выпуске программы Шабельников попытался продемонстрировать шпагат на диване, после чего балерина положила ноги в руки блогеру и села на шпагат около него.

«Пародист Satyr Джарахов растянул Анастасию Волочкову», — озвучил Шабельников самый глупый, по его мнению, заголовок новости, посвященному произошедшему на шоу.

После этого, как отметил комик, он познал, «что такое желтушные СМИ».

«Обычно я не попадал в их поле зрения, а тут в один день, когда это вышло, там изданий подобных штук 10 написали про это, и все в таком ключе. Становится понятно, что это за поле такое», — высказался пародист.

Блогер отметил, что журналисты даже не стали уточнять, что он и Джарахов — это разные люди.