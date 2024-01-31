Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 млн рублей

Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении иска главы религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст» Александра Морозова к комику Алексею Щербакову на 15 млн рублей из-за нецензурной лексики в выступлениях юмориста. Об этом сообщает РИА Новости.

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Иск был подали в отношении Щербакова, а также Google LLC и ООО «ВКонтакте». В заявлении утверждалось, что «ответчики совершают правонарушения в целях пропаганды асоциального поведения, извлечения доходов от такого поведения». Кроме того, они распространяют информацию, «выражающуюся в неприличной форме, сопровождающуюся нецензурной бранью в общественных местах». Как считает Морозов, это оскорбляет человеческое достоинство, деловую репутацию «русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, культуры», а также идет вразрез с приоритетами и принципами группы «Братство Морозов-Златоуст».