Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 млн рублей
Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении иска главы религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст» Александра Морозова к комику Алексею Щербакову на 15 млн рублей из-за нецензурной лексики в выступлениях юмориста. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск был подали в отношении Щербакова, а также Google LLC и ООО «ВКонтакте». В заявлении утверждалось, что «ответчики совершают правонарушения в целях пропаганды асоциального поведения, извлечения доходов от такого поведения». Кроме того, они распространяют информацию, «выражающуюся в неприличной форме, сопровождающуюся нецензурной бранью в общественных местах». Как считает Морозов, это оскорбляет человеческое достоинство, деловую репутацию «русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, культуры», а также идет вразрез с приоритетами и принципами группы «Братство Морозов-Златоуст».
Всего активист указал в своем заявлении 78 видеороликов на YouTube с участием Щербакова, на которых, по его мнению, запечатлены правонарушения. Он просил взыскать с ответчиков 15 млн рублей, заблокировать перечисленные видео, а также обязать их зачитать 88 раз «публично и вслух» принятое по делу решение суда.