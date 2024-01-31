Стало известно о приостановке операций по счетам Алсу

Налоговая служба приостановила операции по счетам певицы Алсу. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Речь идет о счетах концертного агентства ООО "Эксклюзив Арт", которые принадлежат Алсу. Компания занимается деятельностью в области художественного творчества. По данным Telegram-канала, налоговые органы приняли решение о частичной или полной приостановке по этим счетам. Издание отметило, что у певицы также есть налоговая задолженность в размере 13 тысяч рублей.

В августе 2023 года Алсу заявила, что отказалась от гастролей ради семьи и детей. Она считает, что постоянные разъезды несовместимы с ролью жены и матери. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от бизнесмена Яна Абрамова.