Юристы объяснили, куда по закону депортируют участников группы «Би-2»

Решение, куда депортировать человека с гражданствами разных стран, в большинстве случаев принимается на основе законодательства государства, из которого его высылают. Как сообщает РБК, об этом заявили опрошенные юристы. Их попросили прокомментировать ситуацию с депортацией участников группы «Би-2».

Напомним, что на прошлой неделе участников группы «Би-2» задержали в Таиланде после концерта на Пхукете. Их обвинили в проведении мероприятия без разрешения на работу, оштрафовали и решили депортировать. Всего были задержаны семь человек, среди которых есть граждане России, Австралии и Израиля. Позднее солист группы Лева (настоящее имя Егор Бортник, признан Минюстом России иностранным агентом) улетел в Израиль, поскольку является гражданином этой страны. Остальным музыкантам вылет в Тель-Авив согласовали, однако после отменили.

Как отметила председатель коллегии адвокатов «Бастион защиты» Екатерина Дашевская, по законам Таиланда, если у человека два паспорта, то его депортируют в страну, по гражданству которой он въехал.

«Наличие ВНЖ не играет роли, поскольку, если решение о депортации принято, власти страны пребывания уведомляют консульство страны, гражданином которой является иностранец, о предстоящей депортации и могут запросить транзитную визу или документ, разрешающий въезд на территорию страны гражданства», — добавила юрист.

Дашевская отметила, что по этой же причине членам группы отменили депортацию в Израиль — музыканты въезжали в Таиланд по российскому паспорту и по законам страны депортируют их в Россию.

Как отметил управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев, в разных странах могут быть разные правила на этот случай. Иногда обладателям нескольких паспортов предлагают самим выбирать, в какую страну уехать. Также на процесс могут оказывать влияние и «иные механизмы», которые включаются за счет существенного влияния консульств стран, гражданами которых являются нарушители. По этой причине отъезд Бортника* в Израиль может быть вызван желанием Тель-Авива использовать данную ситуацию для своей выгоды, добавил юрист.