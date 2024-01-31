Нашли виноватого: Проблемы «Би-2» в Таиланде создал организатор концертов

Компания VPI Event полностью возложила на себя ответственность за ошибку в неправильном оформлении виз. Компания VPI Event, занимающаяся организацией концертов российских артистов, признала свою ошибку в оформлении виз, которая повлекла за собой нарушение миграционного законодательства Таиланда. В пресс-службе компании сообщили, что участникам группы сделали туристические визы, которые не позволяют вести трудовую деятельность на территории королевства. «БИ-2» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКУ У музыкантов на руках были все необходимые документы для проведения концертов на территории Таиланда, в том числе договоры и разрешения в соответствии с требованиями законодательства, заявили в пресс-службе VPI Event. Но для артистов были оформлены туристические визы - они и стали камнем преткновения в споре с властями Таиланда. «Обычно в подобных случаях миграционные службы обращаются к организатору мероприятия для применения соответствующих санкций согласно действующему законодательству. Но в данном случае внимание миграционных служб было сосредоточено исключительно на артистах», - говорится в заявлении компании. На фоне признания о допущенной ошибке в оформлении документов руководство VPI Event также рассказало о «кампании отмены концертов под давлением российского консульства», которая, по уверению организатора мероприятий, началась в декабре. «Из недавних выступлений были отменены гастроли Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и Руслана Белого (признан в РФ иноагентом) как в Паттайе, так и на Пхукете», - отметили в пресс-службе. Ранее, уверяют концертные деятели, в практике проведения мероприятий артистов не арестовывали – все сводилось к штрафам и другим санкциям по отношению к организаторам. По состоянию на 31 января покинуть азиатскую страну смог только Егор Бортник (Лева Би-2, признан в РФ иноагентом) - он улетел в Израиль, остальные участники группы до сих пор находятся в миграционной тюрьме на 80 человек. Они могут оказаться в России. РЕАКЦИЯ В ГОСДУМЕ Российские депутаты не оставили без внимания историю с музыкантами. В частности, депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что артистов примут в России с «распростертыми объятиями», пригрозил им тюрьмой, и добавил, что «Би-2» скоро будет играть и петь «на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников». Об этом он написал в своем Telegram-канале. Позже в разговоре с НСН Луговой пояснил свою реакцию на произошедшее. «Этот медийный скандал в Таиланде, безусловно, привлек мое внимание, мы сейчас внимательнее изучим, что и как они говорили. Тем более, есть шанс их принять на Родине, мы это сделаем с огромным удовольствием. Думаю, правоохранительные органы наблюдают за этой ситуацией и тоже готовы отреагировать. Я пока не знаю, может, и есть какие-то уголовные дела. Понаблюдаем. Интересно, конечно, что с ними там происходит. Говорят, что в миграционном лагере сидят. Пусть к нам сюда прилетают, на Родине ждем», - сказал депутат. Накануне музыканты группы «Би-2» заявили, что их депортацию в Израиль отменили после визита российского консула. По словам артистов, у них уже были купленные билеты в европейскую страну, однако общаться с консулом они отказались. Семь музыкантов коллектива являются гражданами РФ, при этом четверо из них имеют израильское гражданство, один участник группы является гражданином Австралии, еще один имеет паспорт США.